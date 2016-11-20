13:38 | ДОПИНГ

Ричард Паунд: "У Смирнова отличная репутация на международном уровне"

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Глава независимой комиссии ВАДА по допингу в российской легкой атлетике Ричард Паунд на заседании совета учредителей организации поздравил Россию с назначением Виталия Смирнова главой Независимой общественной антидопинговой комиссии. По словам Паунда, у Смирнова отличная репутация на международном уровне.

– Мы должны поздравить Россию с назначением Виталия Смирнова главой Независимой общественной антидопинговой комиссии, – приводит Inside the games слова Паунда. – У него отличная репутация как на родине, так и на международном уровне.

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