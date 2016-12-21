Ричард Паунд: "Россия не признала проблему допинга"

Член МОК, основатель ВАДА и автор первого отчета о российском допинге Ричард Паунд в эксклюзивном интервью "СЭ" выразил уверенность, что Россия не признала существование допинговой проблемы. По словам Паунда, он не верит, что российский спорт меняется.

– А разве Россия уже не признала проблему допинга?

– Нет-нет, конечно, нет. От чиновников всех уровней я слышу сплошные отрицания. Вы не признаете существование государственной системы – но, извините, факты говорят об обратном. Если бы все, начиная от министра, руководства Олимпийского комитета и РУСАДА, сказали бы, что да, такая система в прошлом существовала, но мы сделаем все, чтобы от нее избавиться, – тогда другое дело. Я поверил бы, что российский спорт меняется. Но, к сожалению, пока я такой готовности не вижу.

Ричард Паунд: "Если решение МОК по России не удовлетворит ВАДА, то будет суд"