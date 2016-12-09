Ричард Паунд: "Россия должна иметь в виду возможность пропуска Игр-2018"

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд отметил, что после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена Россия должна иметь в виду возможность отстранения от Олимпийских игр 2018 года. По его словам, для исправления ситуации есть еще год.

– Я думаю, что Россия должна иметь в виду возможность того, что олимпийская сборная будет отстранена от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, – приводит "Р-Спорт" слова Паунда. – Но есть еще год, чтобы доказать, что ситуация изменилась. Если предпринимать правильные шаги, существует возможность, что российские спортсмены все же смогут принять участие в Олимпийских играх. Сейчас самое главное для России – доказать, что она серьезно восприняла проблему с допингом, и начать с ней бороться.