Ричард Паунд: "Описанное Маклареном не могло случиться без участия государства"

Член МОК, основатель ВАДА и автор первого отчета о российском допинге в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился мнением о докладе коллеги Ричарда Макларена. По словам Паунда, описанное во второй части доклада Макларена не могло произойти без участия государства.

– Какое впечатление у вас оставила вторая часть отчета Макларена? – вопрос Паунду.

– Я изучил доклад, но не успел пока ознакомиться с информацией, представленной на отдельном сайте. Мне понравилось, что Макларен в своем тексте не делал никаких заключений о степени вины или невиновности кого бы то ни было. Он представил факты, а дальше уже очередь Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций делать выводы в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. В принципе еще когда мы работали над первым докладом, из документов и бесед со Степановым и Родченковым стало ясно, что проблема допинга в России не ограничивается только летними дисциплинами. Она затрагивает практически все виды спорта.

– Сам Макларен в интервью "СЭ" заявил, что отказался от термина "государственная допинговая система", и теперь называет это просто коллективным сговором. На ваш взгляд, смена терминологии означает, что нашей стране удалось снять с себя наиболее тяжелое обвинение?

– На мой взгляд, очевидно, что случившееся в России не могло бы произойти вне системы. ФСБ – это государственная организация. Сбор "чистых" проб, подмена ими "грязных", транспортировка, вскрытие... Не важно, как вы это назовете, но без знания и участия государства ничего подобного не могло случиться.

– Каких последствий вы ожидаете от второго доклада Макларена? Есть вероятность, что, например, некоторые наши "зимние" команды отстранят по ходу уже стартовавшего сезона?

– Это будет зависеть от тяжести найденных доказательств, пока мне трудно сказать что-то определенное. Но первое, что должно произойти, – Россия должна признать сам факт существования этой проблемы. Если ты не признаешь проблему, сложно надеяться, что ты сможешь ее решить. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Ричард Паунд: "Если решение МОК по России не удовлетворит ВАДА, то будет суд"