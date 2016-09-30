21:49 | ДОПИНГ

Ричард Паунд: "Не понимаю, зачем МОК сотрудничает с Россией по докладу Макларена"

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Бывший руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд подверг сомнению решение Международного олимпийского комитета (МОК) взаимодействовать с Россией по обвинениям доклада Ричарда Макларена. МОК в июле начал расследование в отношении должностных лиц министерства спорта России, для чего были созданы две комиссии, которые будут сотрудничать с независимой общественной комиссией Олимпийского комитета России (ОКР) по антидопинговым разбирательствам.

- Не уверен в том, что хочет сделать МОК, и я не совсем уверен в их стремлении, - цитирует Insidethegames Паунда. - Да, дисциплинарные комиссии необходимы, чтобы изучать доказательства, предоставленные Маклареном. Но изобретать велосипед, а также сотрудничать с Россией, зачем? Мне это кажется немного необычным.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема


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КОММЕНТАРИИ (11)
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Don

Странник-777, ты про Паунда? А кому он возил, неужели Макларену?)))

23:00

thunderclap

Дисциплинарные комиссии нужны для того, чтобы срубить деньжат по-легкому, а не изучать какие-либо доказательства какого-то Макларена.

22:59

Странник-777

Как можно сотрудничать с шулером у которого в кармане колода из тузов? Или который развозит по миру взятки в чемоданах?

22:56

capitan76

Какое яйцо? Левое? За него повесить? Да бросьте: надо пару лет подождать и просто отправить к праотцам. Он не человек. На войне, как на войне.

22:40

Jaroslav-13 - McLaren - the best

паунд(специально с маленькой буквы)во время своего доклада по лёгкой атлетике РФ утверждал,что он хотел сотрудничать с РФ)Но плохие русские отказывали и всячески игнорировали его,а теперь сотрудничество ему кажется "немного необычным"...Старый маразматик и двуличный мошенник этот паунд.Лол

22:34

Повар*

Как там Серена, ни чем свеженьким не заболела?

22:28

Повар*

"Демократия это лучшее что придумало человечество" (не Черчилль, Черчилль по другому сказал малясь)

22:28

zvovs

Кремль пытается всеми способами уладить ситуацию тихо. Этих сотрудничков скоро можно будет заметить в отелях с проститутками.

22:22

Lars Berger

Думаю, слово "яйцо" на этом сайте не забанят... Именно за левое нужно подвесить эту Панду...

22:20

spetrov

...И напоминаю, что сами они при этом "сотрудничают" с теми, кто заведомо нарушил закон.

22:08

spetrov

Обратите внимание - вот такая она, западная демократия, на поверку.Сами придумали, сами устроили судилище, сами вынесли приговор. Бремя белого человека.

22:00

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