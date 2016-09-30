Ричард Паунд: "Не понимаю, зачем МОК сотрудничает с Россией по докладу Макларена"

Бывший руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд подверг сомнению решение Международного олимпийского комитета (МОК) взаимодействовать с Россией по обвинениям доклада Ричарда Макларена. МОК в июле начал расследование в отношении должностных лиц министерства спорта России, для чего были созданы две комиссии, которые будут сотрудничать с независимой общественной комиссией Олимпийского комитета России (ОКР) по антидопинговым разбирательствам.
- Не уверен в том, что хочет сделать МОК, и я не совсем уверен в их стремлении, - цитирует Insidethegames Паунда. - Да, дисциплинарные комиссии необходимы, чтобы изучать доказательства, предоставленные Маклареном. Но изобретать велосипед, а также сотрудничать с Россией, зачем? Мне это кажется немного необычным.
Don
Странник-777, ты про Паунда? А кому он возил, неужели Макларену?)))
23:00
thunderclap
Дисциплинарные комиссии нужны для того, чтобы срубить деньжат по-легкому, а не изучать какие-либо доказательства какого-то Макларена.
22:59
Странник-777
Как можно сотрудничать с шулером у которого в кармане колода из тузов? Или который развозит по миру взятки в чемоданах?
22:56
capitan76
Какое яйцо? Левое? За него повесить? Да бросьте: надо пару лет подождать и просто отправить к праотцам. Он не человек. На войне, как на войне.
22:40
Jaroslav-13 - McLaren - the best
паунд(специально с маленькой буквы)во время своего доклада по лёгкой атлетике РФ утверждал,что он хотел сотрудничать с РФ)Но плохие русские отказывали и всячески игнорировали его,а теперь сотрудничество ему кажется "немного необычным"...Старый маразматик и двуличный мошенник этот паунд.Лол
22:34
Повар*
Как там Серена, ни чем свеженьким не заболела?
22:28
Повар*
"Демократия это лучшее что придумало человечество" (не Черчилль, Черчилль по другому сказал малясь)
22:28
zvovs
Кремль пытается всеми способами уладить ситуацию тихо. Этих сотрудничков скоро можно будет заметить в отелях с проститутками.
22:22
Lars Berger
Думаю, слово "яйцо" на этом сайте не забанят... Именно за левое нужно подвесить эту Панду...
22:20
spetrov
...И напоминаю, что сами они при этом "сотрудничают" с теми, кто заведомо нарушил закон.
22:08
spetrov
Обратите внимание - вот такая она, западная демократия, на поверку.Сами придумали, сами устроили судилище, сами вынесли приговор. Бремя белого человека.
22:00