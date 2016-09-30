Ричард Паунд: "Не понимаю, зачем МОК сотрудничает с Россией по докладу Макларена"

Бывший руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд подверг сомнению решение Международного олимпийского комитета (МОК) взаимодействовать с Россией по обвинениям доклада Ричарда Макларена. МОК в июле начал расследование в отношении должностных лиц министерства спорта России, для чего были созданы две комиссии, которые будут сотрудничать с независимой общественной комиссией Олимпийского комитета России (ОКР) по антидопинговым разбирательствам.

- Не уверен в том, что хочет сделать МОК, и я не совсем уверен в их стремлении, - цитирует Insidethegames Паунда. - Да, дисциплинарные комиссии необходимы, чтобы изучать доказательства, предоставленные Маклареном. Но изобретать велосипед, а также сотрудничать с Россией, зачем? Мне это кажется немного необычным.