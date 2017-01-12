Ричард Паунд: "Нарушение антидопинговых правил приведет к санкциям в любой стране, не только в России"

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства, член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд высказал мнение о том, что лишение права проведения международных соревнований в случае уличения в нарушении антидопинговых правил может коснуться любой страны, не только России. Он также добавил, что национальные антидопинговые агентства, выдвинувшие рекомендации не проводить соревнования в России, не имеют полномочий принимать такие решения.

- Лишение страны права проведения всех соревнований в случае уличения ее в допинговых преступлениях фактически является требованием ВАДА, - приводит "Р-Спорт" слова Паунда. - Если страна будет признана непригодной, то это часть логичного процесса, который автоматически приведет страну к подобным последствиям, речь не только о России. Подобное автоматически приведет к санкциям в любой стране.

Насколько я понимаю, национальные антидопинговые агентства выдвинули свои рекомендации не проводить соревнования в России, но у NADO нет полномочий принимать такие решения, так что это всего лишь рекомендации 19 разных антидопинговых агентств. Не факт, что эти рекомендации отражают взгляды правительств этих стран.

Во вторник антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить Россию права проведения всех спортивных международных турниров из-за допинг-скандалов.