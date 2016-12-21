Ричард Паунд: "Есть опасность, что Россия пропустит Игры-2018"

Член МОК, основатель ВАДА и автор первого отчета о российском допинге Ричард Паунд в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что существует опасность того, что сборная России пропустит Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

– Две комиссии МОК под руководством Шмидта и Освальда продолжают работу над темой о российском допинге. Чего вы ждете от их доклада – есть ощущение, что все самое важное уже было сказано Маклареном?

– Думаю, Макларен в ходе своей работы сотрудничал с обеими комиссиями. Единственное отличие комиссии Шмидта от Макларена состоит в том, что у Макларена была возможность работать со всеми документами и проводить интервью со свидетелями, в том числе и конфиденциальные. Шмидт, очевидно, не имеет доступа к такому объему информации. В целом, я думаю, у руководителей обеих комиссий есть достаточно опыта, чтобы принять правильное решение по России. Причем если это решение не удовлетворит ВАДА, у агентства есть право обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

– Ваш прогноз: после последних событий есть риск, что российская команда может не поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан в полном составе?

– Такая опасность есть. Но повторюсь, все зависит от коллективного ответа России. Одно дело, если вы признаете существование проблемы и выражаете готовность ее решить, и другое – если продолжаете все отрицать. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Ричард Паунд: "Если решение МОК по России не удовлетворит ВАДА, то будет суд"