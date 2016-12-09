Ричард Паунд: "Доклад Макларена – это только база"

Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд считает, что доклад независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена – это лишь база. Он добавил, что основные действия должны исходить от международных и российских организаций.

– Этот доклад являет собой очень детальную работу, к которой приложены документы, подтверждающие имеющиеся заявления, – приводит "Р-Спорт" слова Паунда. – То, что сделал Макларен, – это только база, сейчас дело за международными и российскими спортивными организациями.

В докладе Ричарда Макларена утверждается, что в манипуляциях с запрещенными веществами начиная с 2012 года были замешаны более тысячи наших спортсменов из 30 видов спорта.

Новый судный день для России.

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