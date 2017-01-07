17:28 | ДОПИНГ

Ричард Макларен: "В России есть этические нормы, но они не всегда соблюдаются"

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Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен верит в то, что усилия России по борьбе с допингом являются искренними. 71-летний профессор добавил, что, несмотря на искренние намерения, в России не всегда соблюдают правила честной игры.

 
9 декабря. Лондон. Ричард МАКЛАРЕН.Ричард Макларен: "Я не называю допинговую систему в России государственной"

– Намерения России по борьбе с допингом абсолютно искренние, – приводит The Globe and Mail слова Макларена. – Но эти намерения не пользуются доверием. Этические нормы? Они есть в России, но они также регулярно не соблюдают их.

Следователь ВАДА Ричард Макларен представил 9 декабря вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. В нем утверждается, что в манипуляциях с запрещенными веществами начиная с 2012 года были замешаны более тысячи наших спортсменов из 30 видов спорта.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ралпачан Фляйшманъ

а когда ниггеры американские жрут допинг по диагнозу, который кроме как СШП нигде за болезнь и не считается, это очень этично. впрочем, все привычно - вялый дик давно умеет только портить воздух за очень большие деньги. типичная англо-сосская шлюшка)))

17:57

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

дак у нас и законы есть. и далеко не все плохие. но... и тут действует синдром макларена.

17:50

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