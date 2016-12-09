Ричард Макларен: "В России были допинговые махинации и после Игр в Сочи"

Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен заявил, что допинговые махинации в российском спорте были и после Олимпийских игр-2014 в Сочи. Сегодня в Лондоне проходит презентация второй части доклада юриста.

– В России имели место быть внутриведомственные тайные сговоры, – подчеркнул Макларен. – И к концу Олимпийских игр в Сочи махинации не закончились. Все продолжилось на регулярной основе в Московской лаборатории. Дальнейшие тесты ДНК и тесты на соли подтверждают эти махинации.

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