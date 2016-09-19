Ричард Макларен: "Убежден в достоверности информации Родченкова о манипуляциях с пробами на Играх-2014"

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен уверен в правдивости информации о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. По его словам, информация, переданная ему бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, достоверна.
- Мы перепроверили информацию, переданную нам Родченковым, поэтому можем с уверенностью заявлять о том, что эта информация полностью достоверна и правдива, - цитирует ТАСС Макларена. - Григорий Родченков проходил в качестве свидетеля по допинговым манипуляциям с участием российских спортсменов. Я лично интервьюировал его. Сейчас я не общаюсь с Родченковым на постоянной основе.
Прекрасно известно, что Родченков проживает на территории США, но где именно - неизвестно никому. С определенностью можно сказать, что с ним все в порядке.
Напомним, в отношении Родченкова в России возбуждено и расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Независимая комиссия ВАДА во главе с Маклареном 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.
Ричард Макларен: "Надеюсь, Смирнов улучшит ситуацию с допингом в России" //
Расследование дела о допинге в российском спорте завершится в 2016 году //
ВАДА готово провести расследование по допингу в других странах
spetrov
Проходя мимо, читал по диагонали, отдельные моменты, на которые здесь указывали "борцы с режимом", подробно. Некоторые другие момент тоже. Неопровержимых доказательств не обнаружил. Зато обнаружил просто нелепые вещи.
12:07
sergs1
spetrov sergs1, юноша, мне все равно, в каких вы там воображаемых цехах и с какими воображаемыми мужиками. Эта фраза не про слона и Моську, она про зверей, т.е. про тебя и тебе подобных.+++++++++А ты кому подобный? Из космоса прилетел, с неба спустился? Сними корону, Петров, фамилия у тебя слишком простая для того, чтобы ее носить. Холопская, я бы сказал:)
12:06
spetrov
sergs1, юноша, мне все равно, в каких вы там воображаемых цехах и с какими воображаемыми мужиками. Эта фраза не про слона и Моську, она про зверей, т.е. про тебя и тебе подобных.
12:04
Проходя мимо
Spetrov. По поводу доказательств. Скажите честно, вы сам доклад читали? Или только комментарии к нему наших заинтересованных официальных лиц?
11:59
Излучение Промкооперации и Пищев
sergs1 Излучение Промкооперации и Пищев Интересно, вот, например, банда ограбила банк. Через год один из банды пришел и дал на всех показания... Он от этого становится свидетелем разве? А тут, и вовсе, Родченков - единственный достоверно установленный персонаж, совершавший противоправные действия. Сам себе свидетель?++++++++++++ Ну вы же достоверно не знаете, как он там живет-поживает. 100% те кому нужно знают все его перемещения. Когда и если надо будет, его тут же найдут и доставят по нужному адресу. /// Если надо КОМУ?))) Риторический вопрос))))
11:55
sergs1
Излучение Промкооперации и Пищев Интересно, вот, например, банда ограбила банк. Через год один из банды пришел и дал на всех показания... Он от этого становится свидетелем разве? А тут, и вовсе, Родченков - единственный достоверно установленный персонаж, совершавший противоправные действия. Сам себе свидетель?++++++++++++ Ну вы же достоверно не знаете, как он там живет-поживает. 100% те кому нужно знают все его перемещения. Когда и если надо будет, его тут же найдут и доставят по нужному адресу.
11:53
sergs1
spetrov sergs1, юноша, ваша манера разговаривать на меня не действует. То, что вы так ничего и не поняли в этой фразе, просто очевидно. Ищите себе собеседников среди себе подобных.++++++++++++++Юноша, а вы изъясняйтесь попроще. Здесь не все с учеными степенями. Нас здесь в цеху с мужиками 49 человек, все прочитали, не один вас не понял.
11:50
Излучение Промкооперации и Пищев
sergs1 Излучение Промкооперации и Пищев По данным Родченкова, Родченков занимался подменой проб и разработкой допинг-препаратов. Внимание, вопрос! Почему отвечать за деяния Родченкова должен кто-то другой, а Родченков должен пребывать в шоколаде и безопасности в самой демократической стране мира?=++++++++++++++Потому что он пока что ценный свидетель. А потом все может быть. /// Интересно, вот, например, банда ограбила банк. Через год один из банды пришел и дал на всех показания... Он от этого становится свидетелем разве? А тут, и вовсе, Родченков - единственный достоверно установленный персонаж, совершавший противоправные действия. Сам себе свидетель?
11:49
spetrov
sergs1, юноша, ваша манера разговаривать на меня не действует. То, что вы так ничего и не поняли в этой фразе, просто очевидно. Ищите себе собеседников среди себе подобных.
11:47
spetrov
Проходя мимо, все может быть. Но предлагаю дождаться каких-то ощутимых доказательств. То, что было до сих пор, - это не доказательства. Это попытки убедить по сути на пустом месте. Ну, вы же нам верите. Посмотрите в наши честные глаза, мы не можем врать. К тому же ты наверняка помнишь заветы доктора Геббельса - чем больше ложь, тем сильнее в нее поверят.
11:46
Проходя мимо
Spetrov. К сожалению, отсутствие исков говорит о многом. Если бы это была клевета – реакция была бы мгновенная и на сам верхнем уровне. Престиж страны этого стоит. А так бла, бла, бла официальных лиц, с этим замешанных. А что им ещё остается?
11:45
sergs1
spetrov, чушь вижу только у тебя:)
11:43
spetrov
sergs1, перестань нести чушь в очередной раз. Ты, видимо, так и не понял до сих пор смысл этой фразы.
11:41
sergs1
Излучение Промкооперации и Пищев По данным Родченкова, Родченков занимался подменой проб и разработкой допинг-препаратов. Внимание, вопрос! Почему отвечать за деяния Родченкова должен кто-то другой, а Родченков должен пребывать в шоколаде и безопасности в самой демократической стране мира?=++++++++++++++Потому что он пока что ценный свидетель. А потом все может быть.
11:37
sergs1
spetrov Отсутствие исков до сих пор с нашей стороны еще не доказывает нашей вины. Они могут отсутствовать сейчас, но быть в будущем. "Слон и Моська" помнишь? Ах, Моська, знать она сильна, коль лает на слона.+++++++++++++В данном случае, похоже, что Моська-это мы.
11:36
Излучение Промкооперации и Пищев
По данным Родченкова, Родченков занимался подменой проб и разработкой допинг-препаратов. Внимание, вопрос! Почему отвечать за деяния Родченкова должен кто-то другой, а Родченков должен пребывать в шоколаде и безопасности в самой демократической стране мира?
11:35
Проходя мимо
Spetrov. У меня Родченков тоже вызывает омерзение. Но речь сейчас не о нем, а о том окружении, обстановке, в которых он мог так работать, действовать.
11:33
Весёлый©
ny neru Подайте в суд на Макларена за клевету. У нас вообще есть такие специальные люди, которые могут в судах отстаивать честь и достоинство страны и её граждан? 11:08 ___ Мутко.
11:29
spetrov
Отсутствие исков до сих пор с нашей стороны еще не доказывает нашей вины. Они могут отсутствовать сейчас, но быть в будущем. "Слон и Моська" помнишь? Ах, Моська, знать она сильна, коль лает на слона.
11:28
spetrov
Проходя мимо, правдива (якобы) информация от человека, которому еще за полгода до его заявлений они же сами по их словам не доверяли. Которого самого ловили на торговле допингом. Ты понимаешь, что с таким фоном он вообще никому не нужен в своем основном качестве? У него нет другого выбора, только сваливать вину на кого-то еще.
11:23
Проходя мимо
Alex.S А Чегин, награжденный целым рядом орденов и медалей, штампующий при этом в течение 10 лет допинговых ходоков – это тоже ложь? ny neru. А может, если это действительно клевета, то давно бы подали в суд, и выиграли? Никакие деньги на самых лучших адвокатов ради престижа страны не пожалели бы.
11:20
ny neru
Подайте в суд на Макларена за клевету. У нас вообще есть такие специальные люди, которые могут в судах отстаивать честь и достоинство страны и её граждан?
11:08
емен
так одного убеждения мало !
11:06
честный человечишко
"Я посмотрел в его глубоко несчастные и ужастно честные глаза и понял - совершенно идиотская и смешная, с элементами бондианы, информация, правдива...
11:06
PitersS
Говорят, даже, признание в убийстве не доказывает этого-ищут факты, а тут наговорил о других, когда у самого морда в пуху и , вот, верю и считаю доказанным. Это не серьезно и может проходить там, где всех это устраивает. На том недружественном фоне, в котором сейчас находится Россия, любой наговор на нее будет воспринят с воодушевлением, это как на одного соседа, которого мы не любим другой наговорит что угодно, даже абсурдное, и мы, конечно, поверим. Ребята, надо жить дружно..
11:02
Alex.S
Проходя мимо, а ты в курсе, что ни сам Макларен, ни кто-либо из его помощников, так и не соизволили приехать в Сочи, чтоб на месте удостовериться в правдивости слов Родченко? А их приглашали. Про реакцию производителя пробирок на возможность подмены проб слышали все. А ты говоришь об объективности комиссии.
10:48
Проходя мимо
Уважаемые. Понимаю, патриотизм - это святое. Но попытайтесь хоть чуть прибегнуть к объективности. Представьте, что не нашу страну, а другую, к примеру, Китай или даже США поймали на замене допинг-проб. Подчеркиваю, не на приеме допинга отдельными спортсменами, а именно замене допинг-проб официальными лицами. Какая была бы ваша реакция, комментарии?
10:43