Ричард Макларен: "Убежден в достоверности информации Родченкова о манипуляциях с пробами на Играх-2014"

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен уверен в правдивости информации о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. По его словам, информация, переданная ему бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, достоверна.

- Мы перепроверили информацию, переданную нам Родченковым, поэтому можем с уверенностью заявлять о том, что эта информация полностью достоверна и правдива, - цитирует ТАСС Макларена. - Григорий Родченков проходил в качестве свидетеля по допинговым манипуляциям с участием российских спортсменов. Я лично интервьюировал его. Сейчас я не общаюсь с Родченковым на постоянной основе.

Прекрасно известно, что Родченков проживает на территории США, но где именно - неизвестно никому. С определенностью можно сказать, что с ним все в порядке.

Напомним, в отношении Родченкова в России возбуждено и расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Независимая комиссия ВАДА во главе с Маклареном 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

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