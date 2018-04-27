Ричард Макларен: "Система допинга в России включала в себя людей на всех уровнях"

Канадский юрист Ричард Макларен, известный по своим докладам о допинге в российском спорте, подчеркнул, что в России существовала система, поощряющая допинговые нарушения. По его словам, она стала следствием слабости государственного устройства страны.

– Фильм немецкого телеканала ARD вызвал такой фурор, что ВАДА нужно было ответить, – цитирует Макларена dailytarheel.com. – Наше первое расследование касалось исключительно легкой атлетики. Независимая комиссия обнаружила, что в российской легкой атлетике была система допинга, которую курировали тренеры, официальные лица, врачи. Они знали периоды обнаружения, знали, какие вещества использовать, и как избежать тестирования.

Когда я первый раз прочитал статью в The New York Times, то сказал: "Этого не может быть". Это глубоко укоренившаяся культура мошенничества. Вся система была построена для того, чтобы обмануть международное спортивное сообщество.

Система, которая была в России, включала в себя людей на всех уровнях. То, что происходило в стране, было масштабным спортивным мошенничеством.

В России много слабых мест, которые позволяют культуре обмана расти и становиться превалирующей. Институциональные и структурные слабости являются важной частью российских проблем.

Это часть успеха политической структуры и международного имиджа страны, в частности это касается того, что Россия заинтересована в убеждении других стран. Политическая и геополитическая культура здесь доминируют над тем, что делают спортсмены.

Обман и махинации есть не только в России. Эта проблема существует во всем мире. Коррупция в нашем обществе есть на всех уровнях, мы также находим ее в спорте. В конце концов, спорт – это наше общество в миниатюре.