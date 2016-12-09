Ричард Макларен: "Сборная России испортила Олимпиаду-2012 в беспрецедентных масштабах"

Сборная России испортила Олимпиаду-2012 в Лондоне в беспрецедентных масштабах, говорится в опубликованной сегодня второй части доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
- Картина еще не полная, - сказал Макларен. - У нас есть доступ только к малой части данных и свидетельств, которые могут существовать.
Новый судный день для России. Live!
Все подробности – в трансляции "СЭ"
Долой марионеток-макларенеток
*обделался...
15:27
Долой марионеток-макларенеток
Макларен беспрецедентно и до безобразия глупо испортил воздух мирового спорта. Отделался по полной...
15:02
tryam
то законные бройлеры, со справками)
14:57
tryam
денег просит))
14:57
Fora
Заказной русофобский бред. Особенно на фоне бройлеров из сша и великобритании
14:51
maximum080
которые могут существовать. а могут и не существовать
14:50