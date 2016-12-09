14:41 | ДОПИНГ

Ричард Макларен: "Сборная России испортила Олимпиаду-2012 в беспрецедентных масштабах"

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Сборная России испортила Олимпиаду-2012 в Лондоне в беспрецедентных масштабах, говорится в опубликованной сегодня второй части доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

- Картина еще не полная, - сказал Макларен. - У нас есть доступ только к малой части данных и свидетельств, которые могут существовать.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Долой марионеток-макларенеток

*обделался...

15:27

Долой марионеток-макларенеток

Макларен беспрецедентно и до безобразия глупо испортил воздух мирового спорта. Отделался по полной...

15:02

tryam

то законные бройлеры, со справками)

14:57

tryam

денег просит))

14:57

Fora

Заказной русофобский бред. Особенно на фоне бройлеров из сша и великобритании

14:51

maximum080

которые могут существовать. а могут и не существовать

14:50

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