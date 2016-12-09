Ричард Макларен: "Сборная России испортила Олимпиаду-2012 в беспрецедентных масштабах"

Сборная России испортила Олимпиаду-2012 в Лондоне в беспрецедентных масштабах, говорится в опубликованной сегодня второй части доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

- Картина еще не полная, - сказал Макларен. - У нас есть доступ только к малой части данных и свидетельств, которые могут существовать.

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