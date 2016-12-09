19:10 | ДОПИНГ

Ричард Макларен: "Провел расследование в России в соответствии с мандатом"

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Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен отметил, что проводил расследование в отношении допинга в России строго в рамках своего мандата. Вторая часть доклада комиссии Макларена была представлена сегодня в Лондоне. В ней утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных крупных турнирах.

Расследования такого рода, как у меня, проводятся на основании свода правил, именуемого мандатом, - цитирует Макларена РИА "Новости". - Это те рамки, в которых расследование должно проводиться. Вы смотрите не на все подряд, а только на контекст, который вас просят изучить. Меня не просили изучать другие страны.

Я провел свое расследование в соответствии с мандатом, с этой точки зрения это было справедливо. Я смотрел на все, на что мог смотреть.

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https://ria.ru/sport/

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