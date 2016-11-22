Ричард Макларен презентует вторую часть доклада по России в Лондоне

Вторая часть доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте будет презентована на специальной конференции в Лондоне, сообщает AP. Пресс-конференция будет проходить 9 декабря с 14.15 по 15.15 по московскому времени в одном из отелей британской столицы. В тот же день доклад будет размещен на сайте ВАДА.

Первую часть доклада Макларен обнародовал 18 июля. В ней, в частности, утверждалось, что в России действовала программа махинаций с допинг-пробами во время, а также до и после Олимпиады-2014 в Сочи. На основании доклада ряд российских спортсменов не были допущены до Игр в Рио, а на Паралимпиаду-2016 не поехала вся сборная России. Кроме того, от работы были отстранены фигурировавшие в докладе чиновники. В их числе - заместитель министра спорта Юрий Нагорных.