Ричард Макларен: "Нет доказательств того, что о допинговой системе знали Путин, Мутко и ОКР"

Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен считает, что махинации с допинг-пробами в России можно считать поддерживаемыми на государственном уровне. Сегодня Макларен представил вторую часть доклада по итогам деятельности комиссии.
– Почему мы называем систему государственной? Потому что была централизованная схема, инфраструктура, которая использовала силы различных организаций при Министерстве спорта, – цитирует AFP Макларена. – Я не думаю, что Россия согласится с этим определением. Русские считают, что государственной систему можно считать, только если в ней задействованы политики самого высокого ранга. Так что они не станут называть эту систему такой. Но если посмотреть на факты, то причастность Министерства спорта видна.
Знал ли Владимир Путин? У меня нет доказательств того, что он о чем-то знал. Нет прямых доказательств и для того, чтобы сказать, что об этом знал Виталий Мутко. Нет никакой информации и по поводу причастности ОКР к этому заговору.
mobile_actor
Тот факт, что зама Мутко Нагорного после первого доклада Макларена сначала временно отстранили, а потом тихо уволили, сам по себе говорит, что Мутко, конечно, все знал.
20:53
shpasic
ха, слабак!
20:50
Весёлый©
mobile_actor ___ Да, согласен, его дополнительно спросили на конфе. Он ответил, что сама система была организована, что логистика невозможна без участия высших должностных лиц. Но это же логично (что нет прямых), он не стоял за плечом у Мутко, а сам тот, боюсь, что даже не умеет пользоваться электронной почтой. ;)
20:48
mobile_actor
Весёлый©, но прямых доказательств причастности Мутко у Макларена нет. Он об этом сказал.
20:41
Весёлый©
СЭ передергивает содержание и заголовки. ///"Занимая должность министра спорта, Виталий Мутко был в курсе манипуляций с допинг-пробами российских атлетов и вместе со своим замом руководил данным процессом, заявил Макларен Бывший министр спорта России Виталий Мутко и его заместитель Юрий Нагорных были причастны к манипуляциям с допинг-пробами российских спортсменов. Об этом заявил глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен, представляя вторую часть доклада о допинге в России."
20:23
Долой марионеток-макларенеток
мобильное Дебило, беги уже, бяги!!!
20:21
Долой марионеток-макларенеток
"...как нет и иных доказательств той ахинеи, которую я сфабриковал..." Р.Макларен
20:20
mobile_actor
Никаких протоворечий: замминиста спорта и др. чиновники Минспорта - это государство, ФСБ - это государство.
20:18
mobile_actor
Мутко не мог не знать Для вовлечения в дело ФСБ нужен чиновник как миниму в ранге министра, если не выше.
20:17
Глеб
Макларен сам себе противоречит. То он говорит с пеной у рта, что в России была государственная поддержка допинга, то, он при этом заявляет, что нет доказательств того, что ОКР, Мутко и Путин знали о происходящем.
20:12