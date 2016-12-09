Ричард Макларен: "Нет доказательств того, что о допинговой системе знали Путин, Мутко и ОКР"

Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен считает, что махинации с допинг-пробами в России можно считать поддерживаемыми на государственном уровне. Сегодня Макларен представил вторую часть доклада по итогам деятельности комиссии.

– Почему мы называем систему государственной? Потому что была централизованная схема, инфраструктура, которая использовала силы различных организаций при Министерстве спорта, – цитирует AFP Макларена. – Я не думаю, что Россия согласится с этим определением. Русские считают, что государственной систему можно считать, только если в ней задействованы политики самого высокого ранга. Так что они не станут называть эту систему такой. Но если посмотреть на факты, то причастность Министерства спорта видна.

Знал ли Владимир Путин? У меня нет доказательств того, что он о чем-то знал. Нет прямых доказательств и для того, чтобы сказать, что об этом знал Виталий Мутко. Нет никакой информации и по поводу причастности ОКР к этому заговору.