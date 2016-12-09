Ричард Макларен: "Не мне решать, пускать ли Россию на Олимпиаду-2018"

Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что он не может давать рекомендаций относительно допуска российских спортсменов к Играм-2018. Также он положительно оценил разрабатываемую в России программу борьбы с допингом.

– Можно ли России вообще доверять? Можно ли допускать их к следующим Олимпийским играм?

– Не мне решать насчет допуска на Олимпиаду. Да, верить им можно, но России нужно реформировать всю систему. Я говорил с российскими чиновниками. Та программа борьбы с допингом, которую они начали разрабатывать с лета, если она действительно будет выполняться, должна серьезно изменить ситуацию. Верю ли я людям, с которыми общался? Да, безусловно.

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