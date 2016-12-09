Ричард Макларен: "Не ездил в Россию, так как свидетели не захотели говорить со мной"

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен объяснил тот факт, что он не посетил Россию в ходе своего расследования, тем, что никто из свидетелей не захотел с ним общаться.

Вторая часть доклада комиссии Макларена была представлена сегодня в Лондоне. В ней утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных крупных турнирах.

Макларен также добавил, что, в том числе, говорил с главой Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталием Смирновым.

– Да, я не ездил в Россию, если никто из свидетелей не готов был общаться с тобой, то зачем туда ехать? С официальными лицами я говорил, но не в России, – цитирует РИА "Новости" Макларена. – Со Смирновым говорил, мне было интересно, что он скажет. Я был впечатлен тем, что он мне сказал, я хотел увидеть, что будет сделано из того, что он говорил, и пока то, что он говорил, произошло, но должно быть сделано еще больше.