20:19 | ДОПИНГ

Ричард Макларен: "Не думаю, что в России теперь возможно повторение таких махинаций"

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Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен убежден, что после громких допинговых скандалов повторение масштабных махинаций в России невозможно. Сегодня он опубликовал вторую часть доклада по итогам расследования нарушений антидопинговой работы в России.

– Может ли такое произойти еще где-то? За других говорить не буду, – цитирует AFP Макларена. – Но не думаю, что в России повторение этого возможно. Во всяком случае, не в известной нам форме. Все структуры, которые были причастны к подмене допинг-проб, были разрушены, раскрыты. Московская антидопинговая лаборатория не сможет ничего сделать. Я убежден, что ВАДА предпримет все усилия, чтобы предотвратить нарушения. Система АДАМС была перепроверена. Той системы, которую я описываю в докладах, больше не существует.

На какие страны стоит теперь обратить внимание? ВАДА делает акцент на Кении. Но исследования требуют много времени и денег. Нужны весомые основания, чтобы запустить расследование. И нужны доказательства.

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