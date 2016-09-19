10:25 | ДОПИНГ

Ричард Макларен: "Надеюсь, Смирнов улучшит ситуацию с допингом в России"

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Глава независимой комиссии ВАДА по расследованию случаев употребления допинга в российском спорте Ричард Макларен выразил надежду, что Виталий Смирнов может улучшить ситуацию в этой сфере. Смирнов 25 июля был утвержден главой независимой общественной комиссии по контролю за борьбой с допингом.

- Я не контактировал с Виталием Смирновым, но надеюсь, что такая возможность может представиться мне в ближайшем будущем, - цитирует ТАСС Макларена. - Я осведомлен о том, кем является Виталий Смирнов, многое читал о нем самом и этапах его карьеры. Полагаю ли я, что во главе независимой общественной антидопинговой комиссии Смирнов поможет процессу улучшения ситуации с допингом в России? Да, я надеюсь и рассчитываю, что это будет именно так.

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http://tass.ru/sport/3633061

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честный человечишко

Давай уже топай к своим американским соседям, помогай им и остальным англосаксам налаживать терапевтическую чистоту спорта. Ты ж профессор...

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