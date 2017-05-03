Ричард Макларен: "Мне поступают различные угрозы"

Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен утверждает, что ему поступают угрозы из-за его деятельности. Он был автором доклада по итогам расследования комиссии, касавшегося систематических нарушений антидопинговых правил в России.

– Мне поступают различные угрозы по электронной почте, но я не обращаю на них внимания, – цитирует CNN Макларена. – Я слежу за своим личным благополучием, но не испытываю с этим никаких проблем. Очень часто, когда подобные вещи становятся публичными, атакуют тех, кто все раскрывает. Пришло время разбираться с сутью вопроса, а не с докладчиком.

Когда начинал работу, не подозревал, что доберусь до этого. Конечно, когда берешь на себя такую роль, ожидаешь, что окажешься в некоторой изоляции. С вами не захотят общаться, контактировать. Они могут быть сильнее, больше, но и я в качестве независимого эксперта способен на многое. Доклад опубликован, и он требует ответа.