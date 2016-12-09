Ричард Макларен: "Махинации в России были системными и организованными"

Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен в ходе пресс-конференции, представляя вторую часть своего доклада, подчеркнул системность махинаций с допингом в России. По его словам, система функционировала на протяжении нескольких лет.

- Спортсмены сотрудничали с российскими чиновниками, - сказал Макларен. – Они не действовали индивидуально, а делали это организованно. Для Московской лаборатории это было ежемесячной практикой. Махинации начались на Играх-2012, продолжились на Универсиаде-2013, чемпионате мира по легкой атлетике-2013 и не закончились после Олимпиады-2014.

Новый судный день для России. Live!

Все подробности – в трансляции "СЭ"