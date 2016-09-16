Ричард Макларен: "Хакерские атаки на ВАДА не представляют угрозы для моего расследования"

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен заявил, что хакерские атаки на закрытые информационные ресурсы ВАДА не скажутся на ходе расследования. Также глава комиссии выразил сомнение в причастности властей РФ к случившемуся инциденту.

– Хакерские атаки на ВАДА не представляют угрозы для моего расследования, – приводит ТАСС слова Макларена. – Я продолжаю свою работу по подготовке второй части расследования. Хотя последние новости (про атаки) – это негативное и разочаровывающее явление. Я не знаю, специально ли эти атаки были приурочены к окончанию Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и началу Паралимпиады.

Я не знаю, кто спонсирует и поддерживает этих хакеров. Но уверен, что все это не имеет отношения к спорту. Это не говорит о плохой работе систем ВАДА, любая организация может подвергнуться атаке хакеров.

Как ранее сообщал "СЭ", хакерская группа Fancy Bears 13 сентября опубликовала результаты взлома базы данных ВАДА. В документах говорится, что организация разрешала принимать запрещенные вещества американским спортсменкам, среди которых теннисистки Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн.

Вторая часть документов была опубликована в 15 сентября. В список вошли 25 атлетов из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, включая серебряного призера Олимпийских игр российского боксера Мишу Алояна.