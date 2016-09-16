13:14 | ДОПИНГ

Ричард Макларен: "Хакерские атаки на ВАДА не представляют угрозы для моего расследования"

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Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен заявил, что хакерские атаки на закрытые информационные ресурсы ВАДА не скажутся на ходе расследования. Также глава комиссии выразил сомнение в причастности властей РФ к случившемуся инциденту.

– Хакерские атаки на ВАДА не представляют угрозы для моего расследования, – приводит ТАСС слова Макларена. – Я продолжаю свою работу по подготовке второй части расследования. Хотя последние новости (про атаки) – это негативное и разочаровывающее явление. Я не знаю, специально ли эти атаки были приурочены к окончанию Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и началу Паралимпиады.

Я не знаю, кто спонсирует и поддерживает этих хакеров. Но уверен, что все это не имеет отношения к спорту. Это не говорит о плохой работе систем ВАДА, любая организация может подвергнуться атаке хакеров.
Как ранее сообщал "СЭ", хакерская группа Fancy Bears 13 сентября опубликовала результаты взлома базы данных ВАДА. В документах говорится, что организация разрешала принимать запрещенные вещества американским спортсменкам, среди которых теннисистки Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн.

Вторая часть документов была опубликована в 15 сентября. В список вошли 25 атлетов из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, включая серебряного призера Олимпийских игр российского боксера Мишу Алояна.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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честный человечишко

Шалишь, профессор... Расследовать фигов. Вот наш дворник дядя Вася давно провёл собственное расследование, кое выявило, что Макларен - зомби-с-дефектом-внимания...

13:57

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