15:24 | ДОПИНГ

Ричард Макларен: "Главные выводы расследования неоспоримы"

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Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что считает результаты своего расследования обоснованными и подкрепленными доказательствами, несмотря на всю критику. Он отметил, что не испытывает беспокойства за свою безопасность.

– За это время я получил немало ненавистнических писем, но не считаю, что моей жизни что-то угрожает, – сказал Макларен. – Я отмечал, что Россия приняла определенные меры после публикации первой части доклада. Критики говорят, что все, что у меня есть, – это лишь голословные обвинения. Но еще никому не удалось оспорить самые фундаментальные выводы расследования. Потому что они неоспоримы.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Brother Beyond

Половина России скажет, что Макларен - пид.....ас. И на мой взгляд это тоже неоспоримое доказательство.

15:43

Xen1um

Ну и клоун

15:38

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