Ричард Макларен: "Будут ли названы имена российских спортсменов, вовлеченных в махинации? Это решать федерациям"

Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что оглашение имен спортсменов, вовлеченных в допинг-махинации, зависит от международных федераций. Во второй части доклада Макларена утверждается, что более 1000 российских атлетов так или иначе участвовали в этих процессах.

– Сейчас эта информация выложена на специальный сайт, – сказал Макларен. – Остальное зависит от международных федераций, которые уже получили данные.

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