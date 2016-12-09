15:38 | ДОПИНГ

Ричард Макларен: "Будут ли названы имена российских спортсменов, вовлеченных в махинации? Это решать федерациям"

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Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что оглашение имен спортсменов, вовлеченных в допинг-махинации, зависит от международных федераций. Во второй части доклада Макларена утверждается, что более 1000 российских атлетов так или иначе участвовали в этих процессах.

– Сейчас эта информация выложена на специальный сайт, – сказал Макларен. – Остальное зависит от международных федераций, которые уже получили данные.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Xenosag

Назвать фамилии и я могу, но только без доказательств грош цена этим словам.

16:56

bond1951

козлодой называй доказательство предоставляй а не вякай как шавка подзаборная

16:17

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