РФ направила в Интерпол запрос на задержание Родченкова

Российские правоохранительные органы направили в Интерпол запрос на задержание и экстрадицию информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, сообщают "РИА Новости".

Запрос будет рассмотрен генеральным секретариатом Интерпола. В случае утверждения карточка разыскиваемого будет направлена в региональные бюро стран-участниц организации.

Сегодня Мосгорсуд признал законным заочный арест Родченкова. Бывшему главе московской антидопинговой лаборатории заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По данным СК РФ, он давал спортсменам допинг под видом витаминов, а те якобы не знали, какие именно препараты принимают.

Срок ареста установлен на два месяца с моменты его возможного задержания. Родченков объявлен в международный розыск.