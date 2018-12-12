Результаты аудита РУСАДА будут известны в середине января

Результаты аудита подразделений РУСАДА, который провело ВАДА, будет известно в середине января, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заместителя гендиректора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.

- Аудит закончился. Его результаты будут известны в середине января. Все прошло конструктивно, мы предоставили аудиторам всю информацию, которая была им интересна. Все прошло хорошо, теперь ждем их отчет, - сказала Пахноцкая.

Исполком ВАДА 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российскую организацию лишили в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома ВАДА, российская сторона должна до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Аудит соответствия РУСАДА проходил 11 и 12 декабря.