Режиссер фильма "Икар" считает, что допинг-система в России существует 30-40 лет

Брайан Фогель, режиссер документального фильма "Икар" о допинге в российском спорте, считает, что допинговая система в России существует не один десяток лет. Главным героем "Икара" стал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, главный информатор ВАДА о российском допинге.
- Допинговая система была на Олимпиадах в Лондоне и Пекине. В спорте она существует уже 30-40 лет, Родченков лишь принял наследие. Система создана, чтобы российские атлеты мошенничали во всех видах спорта, - цитирует The Guardian Фогеля.
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miker65
Фогель немного ошибся. 40-50 лет ей от роду. Зародилась наша допинг-система в нашей тяжелой атлетике. Там показала "превосходные результаты" уже в конце 60-х и была "успешно" распространена на десяток других видов спорта.
03:52
Пятачок Новодворской
Добавлю, что троллинг от него какой-то тонкий. Обвиняет нас в ненависти, хотя эта ненависть исходит в первую очередь от его подобным. Та же Новодворская говорила, что есть 1/6 часть суши, заселённая беспозвоночной протоплазмой. По сравнению с этим, 2% отходов или биоудобрений, про которые ляпнул Соловьёв, это на самом деле комплемент. И у них ещё хватает наглости на это обижаться, они видите ли себя мозгом считают.
01:29
Пятачок Новодворской
Don; да этот из белоленточного улья. Для них, "допинг по справочке", это законно. Для них известия о зарубежном допинге-сущая мелочь. Они свято верили, что порядка 40 российских спортсменов употребляли мельдоний. Вот только когда ситуация прояснилась и наших спортсменов оправдали, то никто из белоленточных даже не подумал принести обвинённым извинения, просто забились в углы или продолжили благоухать как просроченный пармезан. Я считаю, что таким необходимо прописать "метод Даниила Лунца". Для справки: это полковник КГБ. Он был активным лоббистом т.н карательной психиатрии. Через это, в СССР прошло порядка двух десятков диссидентов, в том числе Валерия Свининишна. Я больше чем уверен, что они все этого заслуживали.
01:25
Don
За Россию без допинга, кто ваши-то? бендерские потомки полицаев?))) Чего ты принимаешь, что тебя так плющит?)
01:12
За Россию без допинга!
с учетом количества допинг-скандалов с участием наших спортсменов, даже в девяностые и начале нулевых, его слова не звучат так уж фантастично. Вспомнить хотя бы Солт-Лейк, где допинг-контроль усилился, и наши один за другим стали слетать
23:16 12 января
spetrov
Полагаю, даже Вторая мировая конечной целью своей имела освобождение русских от допинга.
23:08 12 января
NapoliFC
Не меньше 100-200 лет. 146-и процентная информация.
22:54 12 января
Тропическая гемангиома Мовсисяна
это уже не первый еврей, который обвиняет гусских))) у нас таких половина оппозиции)))
22:47 12 января
doomkapnz
А чего так маало?
22:44 12 января