Режиссер фильма "Икар" считает, что допинг-система в России существует 30-40 лет

Брайан Фогель, режиссер документального фильма "Икар" о допинге в российском спорте, считает, что допинговая система в России существует не один десяток лет. Главным героем "Икара" стал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, главный информатор ВАДА о российском допинге.

- Допинговая система была на Олимпиадах в Лондоне и Пекине. В спорте она существует уже 30-40 лет, Родченков лишь принял наследие. Система создана, чтобы российские атлеты мошенничали во всех видах спорта, - цитирует The Guardian Фогеля.