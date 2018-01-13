Режиссер фильма "Икар": "МОК выбрал для России слишком мягкое наказание"

Режиссер документального фильма "Икар" о допинге в российском спорте Брайан Фогель призвал отправить в отставку действующего главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Он подчеркнул, что немец выносит слишком лояльные решения в антидопинговом разбирательстве с Россией.

– Ущерб Олимпийскому движению невосполним, – цитирует ВВС Фогель. – Мы должны спросить у себя: зачем нам эти Олимпийские игры? Какой в них смысл? Кроме как для тех людей, что зарабатывают большие деньги за счет чистых спортсменов.

Когда МОК столкнулся с самым крупным скандалом в истории Олимпиад, 40-летняя сага, которая ставит под сомнение всю историю Олимпийских игр, – как они действуют? Они выбирают для России слишком мягкое наказание.

Мировое сообщество должно призвать к отставке Томаса Баха. Организацией руководит не тот лидер, который нужен этому миру.