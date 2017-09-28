Решение суда о заочном аресте Родченкова обжаловано

Адвокат Алексей Скляренко сообщил, что решение Басманного суда Москвы о заочном аресте информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова обжаловано.

- На мой взгляд, не было никакой необходимости его арестовывать, но у следователя работа, - цитирует "Р-Спорт" адвоката Родченкова Их сторона считает, что это необходимо, мы считаем, что в этом нет никакой необходимости. Суд удовлетворил ходатайство следователя. Мы посчитали, что это незаконно, и обжаловали решение.

Напомним, сегодня Басманный суд заочно выдал санкцию на арест Родченкова. Теперь следствие может обратиться с запросом об экстрадиции экс-главы Московской антидопинговой лаборатории. Срок ареста установлен на два месяца с момента его возможного задержания.

Родченков был главным информатором в отчете Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В сентябре стало известно, что дела 95 спортсменов из 96, фигурирующих в докладе, были закрыты за недостатком доказательств.