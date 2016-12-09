Рене Фазель: "Я доверяю моим русским друзьям и выступаю против коллективного наказания"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель считает, что Россия сделала ряд ошибок в антидопинговой политике. Сегодня была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Я доверяю моим русским друзьям. Несомненно, они сделали ряд ошибок, но это не является причиной, чтобы наказывать всех спортсменов из-за ошибок отдельных людей, – приводит ТАСС слова Фазеля. – Я против коллективного наказания.

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