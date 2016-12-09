16:13 | ДОПИНГ

Рене Фазель: "Я доверяю моим русским друзьям и выступаю против коллективного наказания"

0
0
0
3

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель считает, что Россия сделала ряд ошибок в антидопинговой политике. Сегодня была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Я доверяю моим русским друзьям. Несомненно, они сделали ряд ошибок, но это не является причиной, чтобы наказывать всех спортсменов из-за ошибок отдельных людей, – приводит ТАСС слова Фазеля. – Я против коллективного наказания.

НОВЫЙ СУДНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ РОССИИ. LIVE! Все подробности – в трансляции "СЭ"

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3858158

0
0
0
3
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

vitvk

Единственный адекватный человек на гнилом Западе....Лет через10-15 там Кадыров будет командовать,когда вся Европа исламизируется. Подождемс......

17:05

Долой марионеток-макларенеток

Рене, мы Вас любим. Не меньше, чем Дзюба - Промеса. Без шуток...

16:41

spetrov

А мы доверяем вам.

16:21

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ