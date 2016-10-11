Рене Фазель: "Успех в борьбе с допингом принесет только совместная работа всех стран и ВАДА"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказал мнение, что правительства всех стран и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в борьбе с допингом должны выступить единой командой. Пленарное заседание "Спорт-2030. Программа будущего" состоялось в рамках форума "Россия – спортивная держава". В мероприятии принимал участие Президент РФ Владимир Путин.

– Я думаю, что допинг является огромной проблемой, и у нас нет другого выбора, кроме как бороться с ним вместе, – цитирует ТАСС Фазеля. – В эти непростые времена только совместными силами Международный олимпийский комитет, национальные федерации, правительство РФ и ВАДА могут добиться успеха. Мы вместе, мы – одна команда, и мы вместе добьемся успеха.