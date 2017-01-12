Рене Фазель: "IIHF не видит причин для отстранения России от международных соревнований"

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель отметил, что вопрос отстранения России от участия в международных хоккейных соревнованиях не обсуждается. По словам главы организации, для переноса соревнований из России нет никаких причин.

– Мы даже не обсуждаем вопрос отстранения России от участия в международных соревнованиях, – приводит "Р-Спорт" слова Фазеля. – Мы придерживаемся позиции, согласно которой нет причин переносить соревнования из России или не давать права российским командам принимать участие в международных соревнованиях.

10 января национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях и лишить страну права проведения любых международных турниров из-за проблем с допингом.