17:39 | ДОПИНГ

Рене Фазель: "IIHF не видит причин для отстранения России от международных соревнований"

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель отметил, что вопрос отстранения России от участия в международных хоккейных соревнованиях не обсуждается. По словам главы организации, для переноса соревнований из России нет никаких причин.

– Мы даже не обсуждаем вопрос отстранения России от участия в международных соревнованиях, – приводит "Р-Спорт" слова Фазеля. – Мы придерживаемся позиции, согласно которой нет причин переносить соревнования из России или не давать права российским командам принимать участие в международных соревнованиях.

10 января национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях и лишить страну права проведения любых международных турниров из-за проблем с допингом.

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http://rsport.ru/hockey/20170112/1114832509.html

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