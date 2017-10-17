Рекордное количество допинг-проб будет взято на чемпионате мира в США

Рекордное количество допинг- проб будет взято у спортсменов во время чемпионата мира, сообщается в пресс-релизе Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Турнир пройдет в американском Анахайме с 28 ноября по 6 декабря.

По словам члена независимой антидопинговой комиссии IWF и бывшего медицинского директора Международного олимпийского комитета Патрика Шамаша, помимо забора рекордного количества допинг-проб федерация введет для спортсменов информационные программы с целью просвещения в вопросах антидопинга и повышения осведомленности об изменениях в тяжелой атлетике.

Напомним, что международная федерация тяжелой атлетики 30 сентября в Бухаресте на основе доклада специальной комиссии приняла решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила.