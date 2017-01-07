Разведка США связывает хакеров с ГРУ

В пятницу была опубликована несекретная версия доклада разведки США, посвященного якобы влиянию РФ на прошедшие президентские выборы. В докладе в частности говорится, что главное управление (ГУ) Генерального штаба Вооруженных сил России несет ответственность за утечки сведений об употреблявших допинг американских спортсменах.

"После летних Олимпийских игр 2016 года значимой целью также было Всемирное антидопинговое агентство (WADA), утечки, по нашим оценкам, исходили от ГРУ и включали в себя данные об американских спортсменах", – утверждается в тексте.

В сентябре прошлого года хакерская группа Fancy Bears на своем сайте сообщила о том, что более 200 спортсменов США имеют разрешение на прием запрещенных препаратов. В распоряжение хакеров попали несколько частных писем спортивных чиновников США, в том числе научного руководителя Антидопингового агентства США (USADA) доктора Мэттью Федорука. Из этих писем следует, что только в 2015 году американские спортсмены получили 583 разрешения на прием запрещенных препаратов.

Группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым многие титулованные спортсмены в разные годы принимали запрещенные вещества в терапевтических целях. На данный момент выложено шесть списков, в которые в общей сложности входят 127 спортсменов из разных стран. В число этих спортсменов вошли в том числе американская теннисистка Серена Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль, британский велогонщик Крис Фрум, сербский баскетболист Милош Теодосич. Также в списках значится один представитель России – боксер Миша Алоян. (ТАСС)