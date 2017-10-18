Рассмотрение дела российских лыжников пройдет 30 октября в штаб-квартире МОК

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда рассмотрит дело отстраненных российских лыжников 30 октября. Заседание состоится в штаб-квартире комитета.

- Заседание пройдет 30 октября в штаб-квартире МОК с участием наших ребят, я тоже туда обязательно поеду, - приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе.

Напомним, 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена приняла решение об отстранении участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но их запрос был отклонен. В мае суд оставил в силе решение FIS до 31 октября этого года.