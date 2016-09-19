03:55 | ДОПИНГ

Расследование МОК относительно чиновников министерства спорта РФ завершится в начале 2017 года

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Глава МОК Томас Бах сообщил, что расследование комиссии комитета относительно причастности чиновников министерства спорта России к так называемой допинг-системе будет завершено в начале следующего года. Дисциплинарное расследование в отношении должностных лиц, упомянутых в докладе независимой комиссии ВАДА, началось в июле.

– После того, как доклад комиссии будет готов, МОК примет все необходимые меры, – приводит Insidethegames слова Баха. – В соответствии с планом комиссии, это может произойти в начале следующего года.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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oze11

Ну что, а потом хана ЧМ по футбол в Рф? Самое главное, что политика пользуется поддержкой большинства рассеян

05:09

saiga

НЕ чиновников вообще, а одного дилетантского ставленника Власти, в образе НЕ Министра НЕ Спорта и НЕ (руководителя) Футбола в России.

04:27

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