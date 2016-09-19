Расследование дела о допинге в российском спорте завершится в 2016 году

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен сообщил, что расследование обвинений о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх–2014 в Сочи завершится в 2016 году. Также он добавил, что ВАДА передаст имена российских атлетов, замешанных в махинациях с допинг-пробами, международным спортивным федерациям.

– Точную дату не назову, но расследование будет завершено в 2016 году, – цитирует ТАСС Макларена. – Как независимая сторона, я лично никогда не оглашу имена этих спортсменов. Я предоставлю имена спортсменов, которые будут фигурировать в моем докладе, спортивным федерациям, под чью юрисдикцию они подпадают. После этого уже именно федерации будут выносить решение, потому что именно они несут ответственность за деятельность этих спортсменов.

Напомним, независимая комиссия ВАДА во главе с Маклареном 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.