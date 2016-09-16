Работа над второй частью доклада Макларена займет несколько месяцев

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен подчеркнул, что на данный момент дата публикации второй части доклада не определена. По его словам, работа займет несколько месяцев.

Ранее ВАДА представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года. В нем утверждалось, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

- Пока дата публикации второй части доклада не определена, мы находимся во второй фазе процесса расследования - собираем информацию, полученную при работе со спортсменами и национальными федерациями, фигурирующими в нашем расследовании. На это уйдет еще несколько месяцев, - приводит ТАСС слова Макларена. - Когда анализ данных будет завершен, результаты будут обязательно опубликованы. Наша задача заключается в том, чтобы подготовить объективную и правдивую картину происходящего.

Мы предоставим ВАДА всю информацию. Если они примут какие-либо меры на основании итогов расследования, это их право. Моя задача заключается лишь в том, чтобы провести расследование. Мы не имели достаточно времени для того, чтобы проанализировать всю имеющуюся информацию в прошлый раз, и в настоящее время как раз работаем над этим.