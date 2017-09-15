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18:35 | ДОПИНГ

Работа комиссии МОК по допинг-пробам Олимпиады-2014 должна завершиться до конца года


Работа комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по допинг-пробам российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года должна быть завершена до конца года, заявил руководитель комиссии Денис Освальд на заседании 31-й сессии МОК в Лиме. При этом он подчеркнул, что некоторые результаты станут известны раньше.

– Мы не можем дисквалифицировать спортсменов, у нас нет такого права, это задача международных федераций, которые полностью проинформированы о нашей работе. Как только мы вынесем решения, они будут действовать согласно своей системе, – приводит ТАСС слова Освальда. – Наша задача – завершить все до конца года, в некоторых случаях это будет сделано раньше.

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http://tass.ru/sport/4566567

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