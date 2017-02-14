Рабочая группа МПК настаивает на признании или опровержении Россией обвинений Макларена

Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (МПК) ждет ответа от Паралимпийского комитета России (ПКР) по докладу независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговых проблемах. Представитель рабочей группы Энди Паркинсон отметил, что российская организация должна подтвердить или опровергнуть обвинения Макларена, иначе не будет восстановлена в своих правах.
– До того момента, пока не будут полностью осознаны и решены проблемы, которые привели к отстранению ПКР, рабочая группа МПК считает, что в культуре не могут произойти серьезные изменения, – цитирует AP Паркинсона.
Отмечается, что российская сторона не отреагировала на обвинения. Однако Паркинсон заявил, что между сторонами были установлены позитивные рабочие отношения в вопросе обсуждения антидопинговой программы в России.
spetrov
Паркинсон - говорящая фамилия. Мы тут всякий бред насочиняли, но не мы должны доказывать, а вы его опровергать. Западная демократия и главенство закона во всей красе. Впрочем, это было понятно с самого начала, как только они завели эту бадягу с "изменениями в культуре", которые они будут оценивать на свой предвзятый взгляд.
14:54
Ралпачан Фляйшманъ
признать пропахший мочей бред маразматика-педофила-гея? Ну ну, русские чиновники, конечно, продажные и любят подмахнуть партнерам даже в самых неудобных позициях, но тут Темнейший может задуматься о том, с чего это такое лизание дуп, и полетят щекастые головы с теплых постов.
14:38
Vlаdimir
А если ПКР обвинит МКР во взяточничестве и коррупции МКР тоже будет должен признать или опровергнуть? Т.е. теперь любое высказывание, лживое, не требует доказательств, а достаточно только озвучить домыслы?
14:10