Рабочая группа МПК настаивает на признании или опровержении Россией обвинений Макларена

Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (МПК) ждет ответа от Паралимпийского комитета России (ПКР) по докладу независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговых проблемах. Представитель рабочей группы Энди Паркинсон отметил, что российская организация должна подтвердить или опровергнуть обвинения Макларена, иначе не будет восстановлена в своих правах.

– До того момента, пока не будут полностью осознаны и решены проблемы, которые привели к отстранению ПКР, рабочая группа МПК считает, что в культуре не могут произойти серьезные изменения, – цитирует AP Паркинсона.

Отмечается, что российская сторона не отреагировала на обвинения. Однако Паркинсон заявил, что между сторонами были установлены позитивные рабочие отношения в вопросе обсуждения антидопинговой программы в России.