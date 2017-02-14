13:45 | ДОПИНГ

Рабочая группа МПК настаивает на признании или опровержении Россией обвинений Макларена

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Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (МПК) ждет ответа от Паралимпийского комитета России (ПКР) по докладу независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговых проблемах. Представитель рабочей группы Энди Паркинсон отметил, что российская организация должна подтвердить или опровергнуть обвинения Макларена, иначе не будет восстановлена в своих правах.

– До того момента, пока не будут полностью осознаны и решены проблемы, которые привели к отстранению ПКР, рабочая группа МПК считает, что в культуре не могут произойти серьезные изменения, – цитирует AP Паркинсона.

Отмечается, что российская сторона не отреагировала на обвинения. Однако Паркинсон заявил, что между сторонами были установлены позитивные рабочие отношения в вопросе обсуждения антидопинговой программы в России.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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spetrov

Паркинсон - говорящая фамилия. Мы тут всякий бред насочиняли, но не мы должны доказывать, а вы его опровергать. Западная демократия и главенство закона во всей красе. Впрочем, это было понятно с самого начала, как только они завели эту бадягу с "изменениями в культуре", которые они будут оценивать на свой предвзятый взгляд.

14:54

Ралпачан Фляйшманъ

признать пропахший мочей бред маразматика-педофила-гея? Ну ну, русские чиновники, конечно, продажные и любят подмахнуть партнерам даже в самых неудобных позициях, но тут Темнейший может задуматься о том, с чего это такое лизание дуп, и полетят щекастые головы с теплых постов.

14:38

Vlаdimir

А если ПКР обвинит МКР во взяточничестве и коррупции МКР тоже будет должен признать или опровергнуть? Т.е. теперь любое высказывание, лживое, не требует доказательств, а достаточно только озвучить домыслы?

14:10

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