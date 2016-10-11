Путин выступил против келейности в выдаче разрешений спортсменам на прием препаратов

Президент России Владимир Путин призвал к большей прозрачности и открытости в вопросах выдачи разрешений о приеме лекарственных препаратов некоторым спортсменам по медицинским показаниям.

– Процедуры должны быть более прозрачными, ведь это спорт, а не военное производство, не размещение баллистических ракет или других вооружений, это же не военные технологии, - сказал Путин в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24". – Ведь сейчас стало известно – и ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) этого не отрицает – десятки, сотни спортсменов принимают эти препараты. Об этом кто-нибудь знает? Никому не известно. Это все делается как-то келейно.

Понятно, все можно и нужно совершенствовать, но думаю, что здесь не нужно никакого с нашей стороны шума, художественного свиста. Нужно просто с этим разбираться и работать. (ТАСС)