19:35 | ДОПИНГ

Путин выступил против келейности в выдаче разрешений спортсменам на прием препаратов

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Президент России Владимир Путин призвал к большей прозрачности и открытости в вопросах выдачи разрешений о приеме лекарственных препаратов некоторым спортсменам по медицинским показаниям.

Процедуры должны быть более прозрачными, ведь это спорт, а не военное производство, не размещение баллистических ракет или других вооружений, это же не военные технологии, - сказал Путин в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24". Ведь сейчас стало известно – и ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) этого не отрицает – десятки, сотни спортсменов принимают эти препараты. Об этом кто-нибудь знает? Никому не известно. Это все делается как-то келейно.

Понятно, все можно и нужно совершенствовать, но думаю, что здесь не нужно никакого с нашей стороны шума, художественного свиста. Нужно просто с этим разбираться и работать. (ТАСС)

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3696223

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КОММЕНТАРИИ (2)
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andyk82

igorvasilevich-------- тогда почему столько брызг слюней и эмоций со стороны ВАДА? Ты бы тоже слова бы не придумывал, чмоказаменитель...

21:14

igorvasilevich

Все об этом знали, кто хотел знать все в открытом доступе находилось и спортсмены даже наши, которые удосуживались узнать получали терапевтические разрешения. Просто нужно спрашивать за все провалы с Мутко, откуда ему знать - он английский выучить не может?

20:19

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