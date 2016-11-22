Путин утвердил введение уголовной ответственности за склонение к употреблению допинга

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга, сообщает портал правовой информации. Ранее этот закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

В законе указано, что склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте, будет наказываться штрафом в размере до 300 тыс. рублей (в первом чтении предлагался штраф в размере до 500 тыс. рублей) или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Судья сможет также назначить наказание в виде ограничения свободы на срок до 1 года.

Если преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору в отношении одного или нескольких несовершеннолетних спортсменов либо с применением насилия или с угрозой его применения, оно будет наказываться штрафом до 500 тыс. рублей (ранее предлагался штраф в размере до 1 млн рублей) либо лишением свободы на срок до 1 года, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. В качестве альтернативного наказания добавлена возможность ограничения свободы на срок до 2 лет с запретом работать на определенных должностях до 4 лет.

Тренеру, врачу или другому специалисту в области физкультуры и спорта, давшему спортсмену "независимо от его согласия" запрещенные субстанции, будет грозить штраф до 1 млн рублей, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года (в первом чтении предполагался тюремный срок от 3 до 5 лет) с запретом работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет. Если же данные преступления повлекут по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия, виновному грозит ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет. Судья также может на 5 лет запретить осужденному работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью.