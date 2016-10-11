19:44 | ДОПИНГ

Путин призвал к совместной работе с ВАДА по решению проблемы мельдония

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Президент России Владимир Путин назвал "темной историей" скандал вокруг мельдония, который попал в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. Также Путин призвал к совместной работе с ВАДА для решения проблемы с мельдонием в спорте.

– Что касается этого мельдония несчастного, это вообще темная история какая-то. Потому что мы же все знаем, и специалисты говорят – он не дает преимуществ в спортивной борьбе, – сказал Путин в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24". – Он только поддерживает при больших нагрузках сердечную мышцу – все. А по всем правилам допингом считается препарат, дающий преимущество в спортивной борьбе. Думаю, препарат принимался десятилетиями, и никаких проблем здесь не было. Но бог с ним, сейчас не будем уже к этому возвращаться. Надо работать с коллегами, в том числе из ВАДА, и вместе с ними эту проблему закрывать. ("Р-Спорт")

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161011/1110628496.html

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