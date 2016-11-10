Президент России Владимир Путин поручил принять меры по совершенствованию системы предотвращения допинга в спорте. Как информирует ТАСС, перечень соответствующих распоряжений утвержден главой государства по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта 11 октября. Меры борьбы с допингом, в частности, предусматривают:

– проработку вопроса прямого финансирования общероссийской антидопинговой организации за счет бюджетных ассигнований с внесением при необходимости изменений в законодательство Российской Федерации,

– исполнение обязательств России по финансированию деятельности Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) напрямую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,

– создание в составе научно-образовательного комплекса Московского государственного университета имени Ломоносова национальной антидопинговой лаборатории с последующей передачей имущества федерального государственного бюджетного учреждения "Антидопинговый центр" Минспорта.

Президент также рекомендовал Государственной думе Федерального Собрания РФ рассмотреть при участии правительства и принять в период осенней сессии 2016 года федеральный закон, предусматривающий исключение федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта из состава учредителей общероссийской антидопинговой организации.