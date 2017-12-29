20:56 29 декабря | ДОПИНГ

Путин подписал закон об отстранении от работы тренеров, нарушающих антидопинговые правила

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Президент России Владимир Путин подписал закон об отстранении от работы тренеров, которые будут уличены в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный портал правовой информации.

Согласно закону, специалист будет вынужден прекратить свою деятельность, если организация как во время соревнований, так и вне соревновательного периода признает факт владения им "любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом".

Поводом для отстранения может стать факт "распространения или попытка распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода наряду с фальсификацией или попыткой фальсификации в любой составляющей допинг- контроля".

Помимо этого, временное отстранение тренера может произойти, если антидопинговая организация установит факт помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или какого-либо другого участия в нарушении антидопинговых правил.

Договор со специалистом может быть расторгнут, если он нарушил общероссийские и международные антидопинговые правила.

Полномочия по определению случаев и установлению порядка отстранения от должности, согласно закону возложено на Министерство спорта.

Дополнительная информация

http://pravo.gov.ru/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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miker65

Прозрел-таки отец-то наш родной!

00:05

Thomas_Boy_

Он опять всех победил!!!

21:32 29 декабря

Гаттузо Крут!!!!!!#!

а-ха-ха! Какая очередная популистская глупость от ботоксного.

21:19 29 декабря