Путин подписал закон об отстранении от работы тренеров, нарушающих антидопинговые правила

Президент России Владимир Путин подписал закон об отстранении от работы тренеров, которые будут уличены в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный портал правовой информации.

Согласно закону, специалист будет вынужден прекратить свою деятельность, если организация как во время соревнований, так и вне соревновательного периода признает факт владения им "любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом".

Поводом для отстранения может стать факт "распространения или попытка распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода наряду с фальсификацией или попыткой фальсификации в любой составляющей допинг- контроля".

Помимо этого, временное отстранение тренера может произойти, если антидопинговая организация установит факт помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или какого-либо другого участия в нарушении антидопинговых правил.

Договор со специалистом может быть расторгнут, если он нарушил общероссийские и международные антидопинговые правила.

Полномочия по определению случаев и установлению порядка отстранения от должности, согласно закону возложено на Министерство спорта.