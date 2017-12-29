Путин подписал закон об отстранении от работы тренеров, нарушающих антидопинговые правила

Президент России Владимир Путин подписал закон об отстранении от работы тренеров, которые будут уличены в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный портал правовой информации.
Согласно закону, специалист будет вынужден прекратить свою деятельность, если организация как во время соревнований, так и вне соревновательного периода признает факт владения им "любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом".
Поводом для отстранения может стать факт "распространения или попытка распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода наряду с фальсификацией или попыткой фальсификации в любой составляющей допинг- контроля".
Помимо этого, временное отстранение тренера может произойти, если антидопинговая организация установит факт помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или какого-либо другого участия в нарушении антидопинговых правил.
Договор со специалистом может быть расторгнут, если он нарушил общероссийские и международные антидопинговые правила.
Полномочия по определению случаев и установлению порядка отстранения от должности, согласно закону возложено на Министерство спорта.
miker65
Прозрел-таки отец-то наш родной!
00:05
Thomas_Boy_
Он опять всех победил!!!
21:32 29 декабря
Гаттузо Крут!!!!!!#!
а-ха-ха! Какая очередная популистская глупость от ботоксного.
21:19 29 декабря