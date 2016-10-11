Путин - о предвзятом отношении к спортсменам: "Нужно признать, что мы и сами дали повод"

Президент России Владимир Путин заявил, что перед принятием решений по борьбе с допингом в российском спорте нужно провести консультации с президентом МОК Томасом Бахом. Также он указал на политизацию допинговой сферы.

- Нужно с господином Бахом провести консультации по этим вопросам, прежде чем мы будем что-то делать и принимать какие-то решения, - сказал Путин в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, которое транслируется телеканалом "Россия 24". - Мы видим значительную политизацию допинговой сферы подчас, я об этом уже говорил, и предвзятое отношение к нашим спортсменам. Но нужно признать, что мы и сами дали для этого повод, сами совершили целый ряд ошибок и просчетов в этой важнейшей и очень чувствительной области.