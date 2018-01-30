Путин назвал Родченкова "придурком", которого вытащили за границу

Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова "придурком", которого вытащили за границу. По словам главы государства, этого человека было необходимо посадить в тюрьму, а ему дали спортивную должность.

– Теперь поймали этого придурка Родченкова, там вытащили его туда. Послушайте, ну у человека явно проблемы и с законом – он же говорит, он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, – приводит РИА "Новости" слова Путина. – Вместо этого его назначили руководить антидопинговой лабораторией российской.

У него были попытки суицида, о чем он рассказывает. Ну дай Бог ему здоровья, на самом деле, пусть поправится, но это же ведь о чем-то говорит, говорит о проблемах. И все основано на показаниях этого человека. На показаниях человека, которому можно ли доверять вообще-то по жизни?

Кроме этого, нам говорят, что он работает под контролем спецслужб США и это хорошо. Для кого хорошо? Для нас плохо – он работает под контролем, ну замечательно, что он работает под контролем. Только не для нас это замечательно.

Ранее на немецком канале ARD вышел фильм, где содержится интервью Григория Родченкова, из которого следует, что главный информатор ВАДА теперь обвиняет в причастности к страшной российской "допинговой машине" первое лицо нашего государства.



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