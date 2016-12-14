13:27 | ДОПИНГ

Производитель утверждает: смена дизайна бутылок для допинг-проб не связана с докладом Макларена

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Пресс-атташе компании "Берлингер", производящей контейнеры для допинг-проб, Ханс Клаус утверждает, что решение изменить их дизайн не связано с докладом Ричарда Макларена. В докладе о допинге в российском спорте, в частности, утверждается, что бутылки с пробами ряда российских спортсменов были незаконно вскрыты, и их содержимое было подменено.

- Мы часто меняем внешний облик бутылок, - цитирует ТАСС Клауса. - Так мы сделали перед Олимпиадой в Рио, так поступили и сейчас. Изменения происходят каждый год. Это решение было принято раньше и не связано с публикацией доклада Макларена.

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http://tass.ru/sport/3871156

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