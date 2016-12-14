Производитель колб для допинг-проб уверен: незаметно вскрыть их невозможно

Пресс-атташе компании "Берлингер", производящей контейнеры для допинг-проб, Ханс Клаус заверил, что вскрыть их пробирки незаметно невозможно. В докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте утверждалось, что пробирки с пробами ряда россиян были незаконно вскрыты.
- Мы считаем, что это невозможно. В докладе Макларена сказано, что с ними проводились незаконные манипуляции. И даже если незаконное вскрытие происходило, то должны были остаться следы. Оставить это незаметным невозможно, - цитирует ТАСС Клауса. - Мы никогда не делали заявления, в котором бы соглашались с тем, что наши пробирки можно вскрыть. Нам просто не известны подробности этого расследования, поскольку мы не были к нему причастны.
Буква Ё
shpasic, но ведь русофобия - это хорошо. Она же разваливает Россию, что всем только на руку
15:15
shpasic
ды кому вы интересны со своими пробирками! сказали же, что есть следы вскрытия, значит, плохие пробирки сделали. и нечего спорить, комиссии виднее!
15:05
spetrov
Так что надо все демонстрировать, а не лапшу на уши вешать легковерной публике и упоротым русофобам.
14:43